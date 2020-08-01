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Арсенал — Челси 2:1
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Лондонский "Арсенал" обыграл "Челси" в финальном матче Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.В источнике
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