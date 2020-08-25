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«Челси» объявил о переходе Чилуэлла
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Защитник «Лестера» Бен Чилуэлл продолжит свою карьеру в «Челси». Футболист поставил свою подпись под пятилетним контрактом с синими.В источнике
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«Челси» объявил о переходе Чилуэлла

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