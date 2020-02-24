НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в ИталииАлександр Овечкин забросил 700-ю шайбу в матче НХЛФьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубльSports.ru«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с ЗиешемSoccernews.ru2Soccernews.ruSports.ru«Челси» подтвердил, что договорился об условиях контракта с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем. Стороны согласовали контракт сроком на 5 лет.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Хаким Зиех согласовал пятилетний контракт с «Челси»РИА Новости 17:22«Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с ЗиешемЕвро-футбол.ру 16:30«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с ЗиешемSports.ru 16:28рекламаГлавноеСборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в ИталииАлександр Овечкин забросил 700-ю шайбу в матче НХЛФьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубльНовости