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«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем
Sports.ru
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«Челси» подтвердил, что договорился об условиях соглашения с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем. Стороны согласовали контракт сроком на 5 лет.В источнике
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«Челси» объявил о согласовании пятилетнего контракта с Зиешем

Евро-футбол.ру 16:30
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«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем

Sports.ru 16:28
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«Челси» раскрыл подробности контракта Зиеша

Sport24.ru 16:21 
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