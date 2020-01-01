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«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем
Soccernews.ru
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«Челси» подтвердил, что договорился об условиях контракта с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем. Стороны согласовали контракт сроком на 5 лет.В источнике
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«Челси» сообщил, что контракт Зиеха будет рассчитан на пять лет

Спорт-Экспресс 19:06
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«Челси» объявил о согласовании с Зиешем контракта на пять лет

Sportbox.RU 18:38
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«Челси» объявил о согласовании с Зиешем контракта на пять лет

Матч ТВ 18:38
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