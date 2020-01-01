НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеОвечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд«Рубин» расторг контракт с БашкировымБританский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухоОпределился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлонуSports.ru«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с ЗиешемSoccernews.ru8Soccernews.ruFootballHDМатч ТВНевские НовостиChelseaNews.RuSports.ruRT на русскомГазета.Ru«Челси» подтвердил, что договорился об условиях контракта с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем. Стороны согласовали контракт сроком на 5 лет.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Зийеш объяснил, почему выбрал «Челси»FAPL.ru 11:00Зиеш рассказал, почему решил перейти в «Челси»Чемпионат 09:34«Челси» сообщил, что контракт Зиеха будет рассчитан на пять летСпорт-Экспресс вчера в 19:06рекламаГлавноеОвечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд«Рубин» расторг контракт с БашкировымБританский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухоОпределился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлонуНовости