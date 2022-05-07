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«Челси» объявил о продаже клуба владельцам «Доджерс»

Английский футбольный клуб "Челси" согласовал условия приобретения контрольного пакета акций "синих" консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули, сообщила пресс-служба лондонцев.
РИА Новости
Новые владельцы направят 2,5 млрд фунтов стерлингов на покупку акций.
Ведомости
Новые владельцы клуба вложат £1,75 млрд в развитие инфраструктуры клуба, сообщает пресс-служба команды Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT-спорт
Последним владельцем "Челси" являлся Роман Абрамович.
РИА Новости
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Это вам на Абрамович! The Guardian рассказал, что изменится в «Челси» при новом владельце
ChelseaNews.Ru02:11
«Челси» сообщил о согласовании условий продажи клуба
Газета.Ruвчера в 05:39
Стало известно, кто купит «Челси» у Абрамовича
Евро-футбол.рувчера в 02:33
«Челси» согласовал продажу клуба за 2,5 млрд фунтов американо-швейцарскому консорциуму
Sports.ruвчера в 03:08
Абрамович продал «Челси» консорциуму американского финансиста Тодда Боэли
Ведомости Спортвчера в 02:05
«Челси» выступил с заявлением о согласовании условий продажи клуба
Чемпионатвчера в 20:51
«Челси» сообщил о продаже клуба американскому бизнесмену совладельцу «Доджерс» Боули
РИА Новостивчера в 21:35
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Новый владелец «Челси» Боули посетил матч лондонского клуба с «Вулверхэмптоном»

«Челси» на своем поле поделил очки с «Вулверхэмптоном» (2:2) в матче 36-го тура чемпионата Англии, который состоялся сегодня, 7 мая.
Советский спортвчера в 13:36

Червиченко заявил, что не понимает, зачем Абрамовичу продавать «Челси»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о продаже российским бизнесменом Романом Абрамовичем лондонского «Челси».
LiveResult.Ruвчера в 06:16

Губерниев не считает, что Абрамовича нужно жалеть из-за продажи «Челси»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на продажу лондонского «Челси» бизнесменом Романом Абрамовичем группе американских собственников во главе с Тоддом Боли, Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
Спорт-Экспрессвчера в 07:24

Абрамович продал «Челси» и не получит за свой клуб ни копейки

Британские СМИ со ссылкой на авторитетные источники сообщают, что российский миллиардер Роман Абрамович наконец-то продал свой любимый «Челси».
МК-Спортвчера в 07:44

Представитель Абрамовича выступил с новым заявлением о продаже «Челси»

Представитель российского бизнесмена Романа Абрамовича на официальном сайте выступил с новым заявлением касательно продажи "Челси".
Газета.Ru5 мая в 14:09

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