Советский спорт«Челси» объявил о продаже клуба владельцам «Доджерс»Английский футбольный клуб "Челси" согласовал условия приобретения контрольного пакета акций "синих" консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули, сообщила пресс-служба лондонцев.РИА НовостиНовые владельцы направят 2,5 млрд фунтов стерлингов на покупку акций.ВедомостиНовые владельцы клуба вложат £1,75 млрд в развитие инфраструктуры клуба, сообщает пресс-служба команды Английской премьер-лиги (АПЛ).RT-спортПоследним владельцем "Челси" являлся Роман Абрамович.РИА НовостиЧитать далееСвернутьChelseablues.ruЭкономика сегодняReadovka NewsLenta.ruГЛАС.RUСпорт уик-эндSoccer.ruSport24.ruРамблерRussianIreland.comREGNUMПолитика СегодняNeva.TodayПлеймейкерBookmaker-ratings.ruНациональная служба новостейThe BellСпортивные советыSportbox.RUАргументы и ФактыМосковский КомсомолецTJournalSports.ruСоветский спортBBC RussianCaliber.AzМИР 24Super.ruNews.ruАвтопарусПодробнее о событииЭто вам на Абрамович! The Guardian рассказал, что изменится в «Челси» при новом владельцеChelseaNews.Ru02:11«Челси» сообщил о согласовании условий продажи клубаГазета.Ruвчера в 05:39Стало известно, кто купит «Челси» у АбрамовичаЕвро-футбол.рувчера в 02:33«Челси» согласовал продажу клуба за 2,5 млрд фунтов американо-швейцарскому консорциумуSports.ruвчера в 03:08Абрамович продал «Челси» консорциуму американского финансиста Тодда БоэлиВедомости Спортвчера в 02:05«Челси» выступил с заявлением о согласовании условий продажи клубаЧемпионатвчера в 20:51«Челси» сообщил о продаже клуба американскому бизнесмену совладельцу «Доджерс» БоулиРИА Новостивчера в 21:35Показать ещёОценить151