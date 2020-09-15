НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РБК спортРБК спорт
«Челси» обыграл «Брайтон» в выездном матче чемпионата Англии
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Football-fun.ru
  • Советский спорт
  • RT на русском
  • FootballHD
  • Футбол России
  • Чемпионат
  • Общественная служба новостей
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • РБК спорт
  • Евро-футбол.ру
Футболисты «Челси» в матче первого тура английской премьер-лиги (АПЛ) обыграли «Брайтон». Встреча прошла на стадионе Falmer Stadium и завершилась победой гостей со счетом 3:1.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Вернера поразили габариты защитников в АПЛ

Матч ТВ вчера в 18:11
alt

«Челси» победил «Брайтон» (3:1) в 1-м туре АПЛ. Вернер и Хавертц дебютировали за «синих»

Sports.ru вчера в 17:08
alt

«Челси» обыграл «Брайтон» в 1-м туре АПЛ

Sport24.ru вчера в 17:10 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости