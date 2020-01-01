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«Челси» обыграл «Брайтон» в выездном матче чемпионата Англии
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Футболисты «Челси» в матче первого тура английской премьер-лиги (АПЛ) обыграли «Брайтон». Встреча прошла на стадионе Falmer Stadium и завершилась победой гостей со счетом 3:1.В источнике
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