«Челси» обыграл «Брайтон» в выездном матче чемпионата Англии

Футболисты «Челси» в матче первого тура английской премьер-лиги (АПЛ) обыграли «Брайтон». Встреча прошла на стадионе Falmer Stadium и завершилась победой гостей со счетом 3:1.