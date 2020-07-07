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«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ
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«Челси», набрав 60 очков, вышел на третье место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте. В другом матче 34-го тура «Уотфорд» на своём поле обыграл «Норвич» со счётом 2:1.В источнике
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Лэмпард о 3:2 с «Кристал Пэлас»: «Челси» должен был убить интригу. Виллиан и Пулишич были превосходны»

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«Челси» одержал выездную победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Sport24.ru 14:56 
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«Челси» победил «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место

Спорт-Экспресс 14:49
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