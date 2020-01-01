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«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу
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Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в Лестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.В источнике
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Росс Баркли: «Лэмпард в перерыве сказал, что мы недостойны эмблемы „Челси“ после такого 1-го тайма»

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«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии, выиграв у «Лестера»

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