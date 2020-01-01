«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу

Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в Лестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.