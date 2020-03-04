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«Челси» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
Sport24.ru
  • Моя Москва.онлайн0:45
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Синие с уверенным преимуществом одолели главных претендентов на чемпионство АПЛ в рамках 1/8 финала Кубка Англии.В источнике
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«Ливерпуль» в глубоком кризисе? Теперь вылет из Кубка от «Челси»: 3 поражения в 4 матчах и 0 голов

Sport24.ru 06:06 
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«Челси» выигрывал Кубок Англии, когда два последних раза выбивал «Ливерпуль»

Sports.ru вчера в 20:28
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«Челси» обыграл «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Советский спорт вчера в 16:38 
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