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«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и короновал «Ливерпуль»
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Центральный матч 31-го тура АПЛ состоялся в Лондоне и официально определил чемпиона.В источнике
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Эмоциональная реакция игроков «Ливерпуля» на финальный свисток в матче «Челси» — «Манчестер Сити». Видео

Спорт-Экспресс вчера в 22:17
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Радость игроков «Ливерпуля» после финального свистка в матче «Челси» — «Манчестер Сити»

Sport24.ru вчера в 18:49 
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Эмоции игроков «Ливерпуля» после гола Виллиана в ворота «Манчестер Сити». Видео

Чемпионат вчера в 19:42
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