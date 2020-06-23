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«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и короновал «Ливерпуль»
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Центральный матч 31-го тура АПЛ состоялся в Лондоне и официально определил чемпиона.В источнике
Подробнее о событии
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Линекер: «Фернандиньо несомненно отдал в руки титул „Ливерпулю“»

Sport24.ru вчера в 19:55 
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«Манчестер Сити» проиграл «Челси»

Советский спорт вчера в 17:11
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«Ливерпуль» стал чемпионом Англии после того, как «Манчестер Сити» проиграл «Челси»

Футбол России вчера в 17:10
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