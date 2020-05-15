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«Челси» планирует получить 35 млн евро за Бакайоко
Газета.Ru
  • Газета.Ru
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  • ChelseaNews.Ru
  • Sports.ru
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«Челси» намерен продать полузащитника Тьему Бакайоко, выступающего за «Монако» на правах аренды. Лондонцы хотят получить за игрока 35 миллионов евро.В источнике
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