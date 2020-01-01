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Баркли вывел «Челси» в полуфинал Кубка Англии
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Определился еще один полуфиналист Кубка Англии. Им стал лондонский "Челси", обыгравший в гостях "Лестер" с результатом 1:0. Судьбу матче решил гол полузащитника лондонцев Росса Баркли.В источнике
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Баркли о перерыве матча с «Лестером»: «Лэмпард сказал, что мы недостойны эмблемы „Челси“ после такого 1-го тайма»

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«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии

Футбол России 13:08
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«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии

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