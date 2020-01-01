Баркли вывел «Челси» в полуфинал Кубка Англии

Определился еще один полуфиналист Кубка Англии. Им стал лондонский "Челси", обыгравший в гостях "Лестер" с результатом 1:0. Судьбу матче решил гол полузащитника лондонцев Росса Баркли.