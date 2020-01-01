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«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу
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Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в Лестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.В источнике
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Подробнее о событии
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«Лестер» – «Челси» – 0:1: видеообзор матча 1/4 финала Кубка Англии

Metaratings 17:07
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«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Советский спорт 12:59
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«Челси» победил «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Спорт-Экспресс 12:53
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