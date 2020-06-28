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«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу
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"Челси" вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу, обыграв в четвертьфинале "Лестер".В источнике
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Подробнее о событии
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«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии

Матч ТВ 15:26
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Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии

Metaratings 15:52
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Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии

Спорт-Экспресс 15:23
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