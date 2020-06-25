«Манчестер Сити» уступил «Челси» в матче 31-го тура АПЛ

"Манчестер Сити" уступил лондонскому "Челси" в матче 31-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:2. Встреча проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.