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«Манчестер Сити» уступил «Челси» в матче 31-го тура АПЛ
Газета.Ru
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"Манчестер Сити" уступил лондонскому "Челси" в матче 31-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:2. Встреча проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.В источнике
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