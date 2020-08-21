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«Челси» подписал «нового Ван Дейка»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
"Челси" завершил приобретение центрального защитника "Барселоны" Хавьера Мбуямбы, которого на родине в Голландии прозвали "новым Виргилом Ван Дейком".В источнике
Подробнее о событии
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Официально: «Челси» подписал «нового Ван Дейка»

Goal-Box.Ru 02:52
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«Челси» подписал экс-защитника «Барселоны»

Soccernews.ru 02:52
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Мбуямбу станет игроком «Челси»

Газета.Ru 01:49
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