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«Челси» подписал пятилетний контракт с Малангом Сарром
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«Челси» объявил о подписании защитника Маланга Сарра. Соглашение с 21-летним французом рассчитано на пять лет. Сарр стал игроком «Челси» на правах свободного агента.В источнике
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«Челси» объявил о подписании контракта с французским защитником Сарром

Sport24.ru 09:26 
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«Челси» объявил о переходе защитника, от которого отказался «Зенит»

Soccer.ru 09:18
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Маланг Сарр подписал контракт с «Челси»

Чемпионат 09:16
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