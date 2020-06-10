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«Челси» предложил Хавертцу пятилетний контракт
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На днях «Синие» предложили 20-летнему игроку пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год.В источнике
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«Челси» готов платить 8 миллионов евро в год Хаверцу

Спорт-Экспресс 11:01
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«Челси» предложил Хавецу контракт на 40 миллионов евро

Евро-футбол.ру 10:31
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СМИ: «Челси» предложил контракт Хаверцу с зарплатой 8 миллионов евро

Матч ТВ 10:17
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