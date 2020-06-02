НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧернышенко заявил, что сезон РПЛ возобновится 19 июняЗаявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союзаФормула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона«Металлург» подписал Каблукова и КарповаСемин может возглавить «Арсенал»МК-Спорт«Челси» предложил ввести девять замен в матчах АПЛСпорт-Экспресс7Спорт-ЭкспрессFootballHDГазета.RuГЛАС.RUЧемпионатЕвро-футбол.руSoccernews.ruЛондонский футбольный клуб «Челси» предложил ввести девять замен в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает британская газета The Telegraph.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Челси» предложил увеличить количество замен в матчах АПЛ до девятиФутбол России 07:51«Челси» предлагает ввести девять замен в матчах АПЛSoccer.ru 06:55 «Челси» предлагает разрешить проводить девять замен в матчах АПЛГазета.Ru 06:51рекламаГлавноеЧернышенко заявил, что сезон РПЛ возобновится 19 июняЗаявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союзаФормула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона«Металлург» подписал Каблукова и КарповаСемин может возглавить «Арсенал»Новости