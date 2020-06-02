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«Челси» предложил ввести девять замен в матчах АПЛ
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Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил ввести девять замен в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает британская газета The Telegraph.В источнике
Подробнее о событии
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«Челси» предложил увеличить количество замен в матчах АПЛ до девяти

Футбол России 07:51
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«Челси» предлагает ввести девять замен в матчах АПЛ

Soccer.ru 06:55 
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«Челси» предлагает разрешить проводить девять замен в матчах АПЛ

Газета.Ru 06:51
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