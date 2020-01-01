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«Челси» официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон
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"Челси" показал, как будет выглядеть новая домашняя форма на сезон-2020/21. Комплект выполнен в традиционном синем цвете c небольшими темно-синими вставками и узорами.В источнике
Подробнее о событии
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«Челси» официально представил форму на будущий сезон с новым спонсором

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«Челси» официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон

Soccernews.ru 03:58
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«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021

Чемпионат 03:43
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