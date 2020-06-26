«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году. Всего клуб выигрывал чемпионат 18 раз, чаще только «Манчестер Юнайтед» (20).