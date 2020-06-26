«Челси» принес «Ливерпулю» победу в чемпионате
За 7 туров до конца «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, имея в своем активе 63 очка, что на 23 меньше, чем у лидера. Таким образом, «Ливерпуль» стал чемпионом АПЛ сезона 2019/20. «Челси», набрав 54 очка, укрепился на четвертой позиции.В источнике Это невероятное достижение моих игроков, и очень рад быть их тренером. Я не ждал чемпионства 30 лет, но я здесь уже четыре с половиной года. Это настоящее достижение, особенно ввиду трехмесячного перерыва, потому что никто не знал, сможем ли мы продолжить сезон.TV BRICS01:17