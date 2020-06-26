НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
REGNUMREGNUM
«Челси» принес «Ливерпулю» победу в чемпионате
Спорт-Экспресс
  • Городовой0:51
  • Мой Брянск1:05
  • Моя Москва.онлайн0:47
  • Вести.Ru1:24
  • Известия0:51
За 7 туров до конца «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, имея в своем активе 63 очка, что на 23 меньше, чем у лидера. Таким образом, «Ливерпуль» стал чемпионом АПЛ сезона 2019/20. «Челси», набрав 54 очка, укрепился на четвертой позиции.В источнике
73
Юрген Клопп
немецкий футбольный тренер
Это невероятное достижение моих игроков, и очень рад быть их тренером. Я не ждал чемпионства 30 лет, но я здесь уже четыре с половиной года. Это настоящее достижение, особенно ввиду трехмесячного перерыва, потому что никто не знал, сможем ли мы продолжить сезон.TV BRICS01:17
Подробнее о событии
alt

Появилось видео празднования чемпионства игроков и фанатов «Ливерпуля»

РБК 02:31
alt

«10 шагов к величию «Ливерпуля». Что СМИ пишут о чуде Юргена Клоппа

Чемпионат 06:00
alt

«Ливерпуль» оформил самый быстрый титул в чемпионатах Англии. После 31 тура

Sports.ru 00:28
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости