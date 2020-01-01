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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
«Челси» выставит на трансфер шестерых футболистов
Спорт-Экспресс
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Лондонский «Челси» собирается устроить распродажу футболистов в летнее трансферное окно, об этом сообщает издание The Sun. Этим летом «пенсионеры» готовы продать сразу шестерых игроков.В источнике
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«Челси» выставит на трансфер шесть футболистов

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«Челси» выставит на трансфер шестерых футболистов

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