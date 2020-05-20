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«Челси» продлил контракт с Жиру
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Напомним, что предыдущий контракт игрока истекал этим летом. Жиру выступает за "Челси" с января 2018 года. За это время он провел 76 игр и забил 21 гол.В источнике
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