«Челси» продлил контракты с Жиру и Кабальеро

Лондонский "Челси" объявил о продлении трудовых соглашений с форвардом Оливье Жиру и голкипером Вилли Кабальеро. Оба футболиста останутся в "Челси" еще на один сезон.