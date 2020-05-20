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«Челси» продлил контракты с Жиру и Кабальеро
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Лондонский "Челси" объявил о продлении трудовых соглашений с форвардом Оливье Жиру и голкипером Вилли Кабальеро. Оба футболиста останутся в "Челси" еще на один сезон.В источнике
Подробнее о событии
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«Челси» объявил о продлении контракта с 38-летним Кабальеро

Спорт-Экспресс 19:34
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«Челси» продлил контракты с Жиру и Кабальеро до 2021 года

РИА Новости 14:34
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Оливье Жиру решил остаться в «Челси»

Вести.Ru 13:52
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