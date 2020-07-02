«Челси» проиграл «Вест Хэму» в гостевом матче АПЛ

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Челси». Встреча состоялась на стадионе "Олимпийский" в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.