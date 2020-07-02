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«Челси» проиграл «Вест Хэму» в гостевом матче АПЛ
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В матче 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Челси». Встреча состоялась на стадионе "Олимпийский" в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.В источнике
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Гол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Челси» в матче АПЛ

РИА Новости 17:23
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Гол Ярмоленко принёс «Вест Хэму» победу над «Челси»

Metaratings 17:22
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«Челси» показал второй результат по количеству поражений за сезон в эпоху Абрамовича

Чемпионат 19:17
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