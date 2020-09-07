НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Челси» рассматривает в качестве приоритетного трансфера вратаря
Sports.ru
  • Sports.ru
  • by.Tribuna.com
  • Sportliga.com
  • Евро-футбол.ру
Лондонский "Челси" рассматривает в качестве приоритетного трансфера в межсезонье одного из вратарей. Об этом сообщает журналист Анжело Манджанте.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Челси» присмотрел замену Кепе во Франции

Bobsoccer 01:29
alt

«Челси» рассматривает в качестве приоритетного трансфера вратаря

Газета.Ru вчера в 21:59
alt

«Челси» близок к покупке вратаря «Ренна» Менди

Sports.ru вчера в 21:59
реклама
Главное
Новости