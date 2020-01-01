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Кепа покинет «Челси» после покупки Менди
Спорт-Экспресс
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Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага уйдёт из команды. Сообщается, что "Челси" отправят 25-летнего испанца в аренду после покупки Эдуарда Менди из "Ренна".В источнике
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«Челси» готов отдать Кепу в аренду на сезон

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