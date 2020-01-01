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«Челси» разгромил «Эвертон» в АПЛ
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Матч 29-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Эвертоном» получился зрелищным. Изначально букмекеры называли «Челси» фаворитом данного матча, предлагая на лондонский коэффициент 1,87.В источнике
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«Челси» разгромил «Эвертон» в 27-м туре АПЛ

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«Челси» разгромил «Эвертон»

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