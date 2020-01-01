«Челси» разгромил «Эвертон» в АПЛ

Матч 29-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Эвертоном» получился зрелищным. Изначально букмекеры называли «Челси» фаворитом данного матча, предлагая на лондонский коэффициент 1,87.