НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Челси» приобрел у «Ренна» вратаря Эдуара МендиНападающий «Челси» Хадсон-Одои хочет покинуть команду«Челси» обновил клубный рекорд по тратам в одно трансферное окно«Арсенал» поспорит с «Баварией» за подписание Хадсона-ОдоиЛэмпард высказался о приобретении вратаря МендиГлавное«Атлетико» объявил о подписании Луиса СуаресаБоттас выиграл вторую практику Гран-при РоссииГлушаков может подписать соглашение с «Химками» в понедельникЗинченко может перейти в «Барселону» на правах арендыВалерий Карпин назвал причину вылета «Ростова» из Лиги ЕвропыФутбол РоссииКепа покинет «Челси» после покупки МендиСпорт-Экспресс5Спорт-ЭкспрессSoccernews.ruМатч ТВFootballHDChelseaNews.RuВратарь "Челси" Кепа Аррисабалага уйдёт из команды. Сообщается, что "Челси" отправят 25-летнего испанца в аренду после покупки Эдуарда Менди из "Ренна".В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Челси» готов отдать Кепу в аренду на сезонСоветский спорт 04:45«Челси» отправит в аренду самого дорого голкипера в истории футболаBetOn 03:35Кепа покинет «Челси» после покупки МендиФутбол России 03:31рекламаЕщё по теме«Челси» приобрел у «Ренна» вратаря Эдуара МендиНападающий «Челси» Хадсон-Одои хочет покинуть команду«Челси» обновил клубный рекорд по тратам в одно трансферное окно«Арсенал» поспорит с «Баварией» за подписание Хадсона-ОдоиЛэмпард высказался о приобретении вратаря МендиГлавное«Атлетико» объявил о подписании Луиса СуаресаБоттас выиграл вторую практику Гран-при РоссииГлушаков может подписать соглашение с «Химками» в понедельникЗинченко может перейти в «Барселону» на правах арендыВалерий Карпин назвал причину вылета «Ростова» из Лиги ЕвропыНовости