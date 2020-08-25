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«Челси» договорился о трансфере защитника «Лестера» Чилуэлла
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Левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл продолжит карьеру в лондонском "Челси". По информации The Telegraph, клубы согласовали сделку по приобретению 23-летнего футболиста.В источнике
Подробнее о событии
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«Челси» согласовал трансфер Чилуэлла

Все про Спорт ру 08:40
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Чилуэлл перейдет в «Челси» на этой неделе

FAPL.ru 06:00
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«Челси» договорился о трансфере защитника «Лестера» Чилуэлла

Soccernews.ru 04:58
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