«Челси» договорился о трансфере защитника «Лестера» Чилуэлла

Левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл продолжит карьеру в лондонском "Челси". По информации The Telegraph, клубы согласовали сделку по приобретению 23-летнего футболиста.