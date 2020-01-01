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«Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии
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Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии.В источнике
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Стали известны пары в четвертьфинале Кубка Англии

Матч ТВ 00:27
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Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Англии

Sport.ru 00:59
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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Советский спорт вчера в 22:46 
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