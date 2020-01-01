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Дубль Алонсо спас «Челси» от поражения в матче против «Борнмута»
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Команда Фрэнка Лэмпарда занимает четвертое место в АПЛ.В источнике
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Дубль Алонсо спас «Челси» от поражения в матче против «Борнмута»

Советский спорт 12:07 
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Дубль Алонсо спас «Челси» от проигрыша «Борнмуту»

Sportbox.RU 11:54
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Дубль Алонсо спас «Челси» от проигрыша «Борнмуту»

Матч ТВ 11:54
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