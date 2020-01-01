НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии«Лестер» на выезде проиграл «Норвичу»«Кристал Пэлас» переиграл «Брайтон» в матче АПЛ«Вест Хэм» прервал семиматчевую серию без побед в АПЛФрэнк Лэмпард: «Игра в 3 защитника дает нам больше стабильности»Главное«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии«Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛСергей Семак: «Надо было играть проще»Карпин намекнул на плохое судействоМатч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за беспорядков на трибуне47-регион.руДубль Алонсо спас «Челси» от поражения в матче против «Борнмута»Вести.Ru14Вести.RuChelseaNews.RuRT на русскомSoccernews.ruСпорт-ЭкспрессМатч ТВSoccer.ruКазТАГFootballHDГазета.RuLiveSport.ruFootball-fun.ruODDS.ruBookmaker-ratings.ruКоманда Фрэнка Лэмпарда занимает четвертое место в АПЛ.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Дубль Алонсо спас «Челси» от поражения в матче против «Борнмута»Советский спорт 12:07 Дубль Алонсо спас «Челси» от проигрыша «Борнмуту»Sportbox.RU 11:54Дубль Алонсо спас «Челси» от проигрыша «Борнмуту»Матч ТВ 11:54рекламаЕщё по теме«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии«Лестер» на выезде проиграл «Норвичу»«Кристал Пэлас» переиграл «Брайтон» в матче АПЛ«Вест Хэм» прервал семиматчевую серию без побед в АПЛФрэнк Лэмпард: «Игра в 3 защитника дает нам больше стабильности»Главное«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии«Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛСергей Семак: «Надо было играть проще»Карпин намекнул на плохое судействоМатч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за беспорядков на трибунеНовости