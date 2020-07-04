НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВладимир Путин выразил соболезнования Хабибу НурмагомедовуУйдет ли Лионель Месси из «Барселоны». Что важно знатьХэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею«Милан» хочет обменять Лаксальта на МиранчукаСпорт-Экспресс«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с ВиллианомSoccernews.ru4Soccernews.ruSports.ruЕвро-футбол.руChelseaNews.Ru«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с ВиллианомСпорт-Экспресс 02:18Виллиан может остаться в «Челси» и подписать новый контрактГазета.Ru вчера в 17:57«Челси» возобновил переговоры с Виллианом о продлении контрактаSport24.ru вчера в 16:26 рекламаГлавноеВладимир Путин выразил соболезнования Хабибу НурмагомедовуУйдет ли Лионель Месси из «Барселоны». Что важно знатьХэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею«Милан» хочет обменять Лаксальта на МиранчукаНовости