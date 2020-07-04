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«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с Виллианом
Soccernews.ru
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«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.В источнике
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«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с Виллианом

Спорт-Экспресс 02:18
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Виллиан может остаться в «Челси» и подписать новый контракт

Газета.Ru вчера в 17:57
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«Челси» возобновил переговоры с Виллианом о продлении контракта

Sport24.ru вчера в 16:26 
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