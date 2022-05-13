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«Челси» встретится с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии

В последний раз «Челси» встречался с «Ливепулем» 27 февраля 2022 года в матче финала Кубка английской Лиги 2021/22.
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Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 1.73.
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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси» Если «Ливерпуль» свой гол точно забьет, то состояние «Челси» в атаке вызывает вопросы и опасения.
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В то же время WinLine отдельно приводит кэфы на победу команд в основное время: на победу «Челси» за 90 минут дается кэф 3.3 против кэфа 1.9 на победу за 90 минут Клоппа и компании.
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«Челси» или «Ливерпуль»? Эксперты дали прогноз на финал Кубка Англии
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