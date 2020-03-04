«Челси» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии

Подопечные Юргена Клоппа проиграли во втором матче подряд, не забив в этих играх ни одного мяча. Так, «Уотфорду» «Мерсисайдцы» ранее уступили со счетом 0:3.