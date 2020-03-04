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«Челси» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
NEWS.am Sport
  • Моя Москва.онлайн0:45
  • Мой Брянск0:49
Подопечные Юргена Клоппа проиграли во втором матче подряд, не забив в этих играх ни одного мяча. Так, «Уотфорду» «Мерсисайдцы» ранее уступили со счетом 0:3.В источнике
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«Ливерпуль» при Клоппе ни разу не вышел в 1/4 Кубка Англи

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Sports.ru вчера в 20:28
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«Челси» выиграл у «Ливерпуля» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

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