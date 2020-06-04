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«Челси» является фаворитом в борьбе за Вернера
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Лондонский "Челси" является фаворитом в борьбе за игрока немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера, сообщает Bild.В источнике
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Подробнее о событии
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The Telegraph: Вернер согласился на переход в «Челси»

Матч ТВ 15:40
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The Telegraph: Вернер согласился на переход в «Челси»

Sportbox.RU 15:40
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Переход Вернера в «Челси» может быть оформлен до конца следующей недели

Спорт-Экспресс 16:25
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