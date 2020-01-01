НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
«Челси» заинтересован в подписании тер Штегена
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
Лондонский «Челси» планирует трансфер голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает Daily Express.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Челси» хочет приобрести Тер Штегена

Футбол России 05:31
alt

«Челси» заинтересован в подписании тер Штегена

Евро-футбол.ру 04:32
alt

Источник: Тер Штеген может перейти в «Челси»

Советский спорт 04:27 
реклама
Главное
Новости