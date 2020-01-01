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В «Манчестер Сити» назвали решение УЕФА разочаровывающим, но ожидаемым
Спорт-Экспресс
  • Пятый канал0:59
  • ТВ Центр2:13
  • Вести.Ru0:19
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:36
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением относительно решения палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщил в минувшую пятницу, 14 февраля, официальный сайт УЕФА, английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования.
News.ru вчера в 15:54
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