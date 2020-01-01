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В «Манчестер Сити» назвали решение УЕФА разочаровывающим, но ожидаемым

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением относительно решения палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю.

С чего всё начиналось