НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
Чемпион России по футболу предложил «раскулачить пару полковников»
RT на русском
  • RT на русском
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sport24.ru
  • Советский спорт
  • ГЛАС.RU
  • Территория новостей
  • Национальная служба новостей
  • Спорт уик-энд
Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор считает, что отсутствие футбольных команд в России не решит проблемы бюджетников.В источнике
19
Подробнее о событии
alt

Трехкратный чемпион России: Надо не у футболистов деньги отбирать, а раскулачить пару полковников

Советский спорт 04:17
alt

Чемпион России по футболу предложил «раскулачить пару полковников»

Lenta.ru 03:09
alt

«Может, лучше раскулачить пару полковников»… Бывший футболист не верит, что футбольные клубы отнимают деньги у учителей и врачей

Спорт уик-энд 03:06
реклама
Главное
Новости