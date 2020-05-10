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Фергюсон объяснил поражение от Гэтжи
Discover24
  • Известия0:47
  • Piter.tv0:54
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон объяснил свое поражение в бою с Джастином Гэтжи, который состоялся в Джексонвилле 9 мая (10 мая мск).В источнике
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