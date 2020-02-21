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«Сочи» может подписать чемпиона мира Рами
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«Фенербахче» 21 февраля объявил о расторжении контракта с французским защитником Адилем Рами. По имеющейся информации, француз может продолжить карьеру в России и подписать контракт с «Сочи».В источнике
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Подробнее о событии
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«Сочи» подтвердил подписание Рами

Матч ТВ 05:32
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«Сочи» подтвердил переход Рами

Спорт-Экспресс 05:03
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«Сочи» объявил о подписании Рами

Чемпионат 05:12
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