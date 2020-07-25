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Бывший футболист «Барселоны» Хави заразился коронавирусом
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Легендарный полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам наставник катарского клуба «Аль-Садд».В источнике
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Хави заразился коронавирусом

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