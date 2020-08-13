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Чемпион мира по футболу Матюиди стал игроком «Интер Майами»
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Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции Блез Матюиди подписал контракт с "Интер Майами", сообщается на сайте американского футбольного клуба.В источнике
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Подробнее о событии
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Матюиди перешел в «Интер Майами» Бекхэма

Sports.ru 07:38
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«Интер Майами» объявил о переходе Матюиди

Sport24.ru 07:35 
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Чемпион мира по футболу Матюиди стал игроком «Интер Майами»

РИА Новости 07:32
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