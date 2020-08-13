НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФутболист «Ювентуса» Матюиди может перейти в клуб MLSБывший игрок «Арсенала» может перейти в «Челси» за копейкиДиалог между «Ювентусом» и Дибалой о продлении контракта приостановлен«Ювентус» нацелился на защитника «Аталанты»«Ювентус» заинтересован в игроке «Атлетико»ГлавноеКокорин из-за травмы пропустит два матча «Спартака»ПСЖ обыграл «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов«Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне»Доменико Тедеско рассказал, какую последнюю книгу он прочиталОвечкин поддержал получившего травму БекстремаРИА НовостиЧемпион мира по футболу Матюиди стал игроком «Интер Майами»Sports.ru14Sports.ruSoccernews.ruRT на русскомМатч ТВЕвро-футбол.руСпорт-ЭкспрессРБК спортФутбол РоссииNEWS.am SportLiveResult.RuPROСПОРТ КазахстанUSA.oneГол.руСпорт день за днемЧемпион мира-2018 в составе сборной Франции Блез Матюиди подписал контракт с "Интер Майами", сообщается на сайте американского футбольного клуба.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Матюиди перешел в «Интер Майами» БекхэмаSports.ru 07:38«Интер Майами» объявил о переходе МатюидиSport24.ru 07:35 Чемпион мира по футболу Матюиди стал игроком «Интер Майами»РИА Новости 07:32рекламаЕщё по темеФутболист «Ювентуса» Матюиди может перейти в клуб MLSБывший игрок «Арсенала» может перейти в «Челси» за копейкиДиалог между «Ювентусом» и Дибалой о продлении контракта приостановлен«Ювентус» нацелился на защитника «Аталанты»«Ювентус» заинтересован в игроке «Атлетико»ГлавноеКокорин из-за травмы пропустит два матча «Спартака»ПСЖ обыграл «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов«Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне»Доменико Тедеско рассказал, какую последнюю книгу он прочиталОвечкин поддержал получившего травму БекстремаНовости