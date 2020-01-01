НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеАдиль Рами рассказал о причинах перехода в ФК «Сочи»Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»Кокорин рассказал о планах выступить в составе сборной России на ЧЕРами заявил, что ничего не знает о чемпионате РоссииРубашко рассказал, когда «Сочи» объявят о переходе еще одного игрокаГлавноеТедеско: Шюррле пропустит несколько матчей из-за травмы голеностопаIBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата ЕвропыКитайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет«Рейнджерс» победили «Монреаль» в матче НХЛ. Панарин набрал два очкаСтали известны все пары первого раунда Кубка ГагаринаБомбардир.ру«Сочи» официально представил Кокорина и РамиСпорт день за днем2Спорт день за днемФутбол РоссииСостоялась официальная презентация новичков «Сочи» Александра Кокорина и Адиля Рами. Форвард Кокорин перешел в сочинский клуб 17 февраля, защитник Рами – 22 февраля.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Сочи чем-то напоминает Калифорнию». Адиль Рами поделился впечатлениями от городаФутбол России 08:01«Сочи» представил Александра Кокорина, форвард расказал, что происходитСпорт день за днем 07:01Футболист Рами заявил, что отказался от предложения в Катаре ради перехода в ФК «Сочи»ТАСС Спорт 06:56рекламаЕщё по темеАдиль Рами рассказал о причинах перехода в ФК «Сочи»Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»Кокорин рассказал о планах выступить в составе сборной России на ЧЕРами заявил, что ничего не знает о чемпионате РоссииРубашко рассказал, когда «Сочи» объявят о переходе еще одного игрокаГлавноеТедеско: Шюррле пропустит несколько матчей из-за травмы голеностопаIBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата ЕвропыКитайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет«Рейнджерс» победили «Монреаль» в матче НХЛ. Панарин набрал два очкаСтали известны все пары первого раунда Кубка ГагаринаНовости