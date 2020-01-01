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«Сочи» официально представил Кокорина и Рами
Спорт день за днем
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  • Футбол России
Состоялась официальная презентация новичков «Сочи» Александра Кокорина и Адиля Рами. Форвард Кокорин перешел в сочинский клуб 17 февраля, защитник Рами – 22 февраля.В источнике
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«Сочи чем-то напоминает Калифорнию». Адиль Рами поделился впечатлениями от города

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«Сочи» представил Александра Кокорина, форвард расказал, что происходит

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Футболист Рами заявил, что отказался от предложения в Катаре ради перехода в ФК «Сочи»

ТАСС Спорт 06:56
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